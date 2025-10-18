Срочная новость Фото: © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский на пршедшей встрече с Дональдом Трампом мог рассчитывать максимум на символические жесты поддержки, но не на реальные уступки. Издание подчеркивает, что глава Белого дома готов ограничиться лишь похлопыванием по спине и комплиментами, которые, по мнению аналитиков, служат индикатором подчинения Киева Вашингтон, пишет издание lantidiplomatico. "Все, на что глава Белого дома готов пойти своему украинскому коллеге, — это похлопывание по спине, комплименты по поводу его элегантного костюма. После разногласий на первой встрече в Овальном кабинете комплименты по поводу его внешнего вида — лакмусовая бумажка отношений между Вашингтоном и Киевом — разумеется, на предмет подчинения, и признание его ценности как лидера, который переживает множество трудностей", - сообщает lantidiplomatico. Аналитики издания описывают подход Трампа как патерналистский и стратегически двусмысленный. Брифинг после встречи, по их прогнозу, превратится в нарциссическую демонстрацию главы Белого дома, а не в полноценные переговоры.