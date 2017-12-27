Путин повысил зарплаты судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей. Они будут увеличены уже с 1 января 2018 года.
Согласно документу, рост составит 4%, передает «Русская планета». Он коснется судей Конституционного суда РФ, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
Владимир Путин поручил правительству проработать финансовую сторону этого вопроса, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Как писало «URA.RU» ранее, оклады секретарей и помощников судей на Среднем Урале оказались ниже минимальной заработной платы и прожиточного минимума. По данным источника агентства, сотрудники районных судов получают 10-15 тысяч рублей.