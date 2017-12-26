Сотни тысяч в месяц, охрана, суперпенсия. Как живут судьи в России

20:57 26 декабря 2017 9

Условиям жизни судьи может позавидовать любой россиянин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Краснодарская судья Елена Хахалева, прославившаяся роскошной свадьбой дочери с приглашением поп-звезд, может многое потерять в случае отъезда из России. В нашей стране ей по закону полагается множество льгот и преференций.

Ранее популярный telegram-канал Just the Judge сообщил о том, что Хахалева якобы имеет грузинский паспорт. «И уже готова рвануть из страны. На этот паспортишко с измененной фамилией уже открыты счета и оформлена недвижка за рубежом», — сообщает канал.

Служители Фемиды в России — без преувеличения, привилегированная часть общества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О жизни федеральных судей в России рядовые россияне без преувеличения могут только мечтать. «Можно без преувеличения сказать, что наиболее обеспеченные чиновники — это федеральные судьи. Мало кто догадывается, какие условия для жизни и работы им создало государство», — рассказал «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

«Все судьи без исключения могут пользоваться охраной. Под защитой государства находятся и члены их семей — супруги, дети, ближайшие родственники. Судьи обладают правом абсолютной неприкосновенности — их нельзя привлечь ни к административной, ни к уголовной ответственности. Не секрет, что с ними стараются не связываться сотрудники ГИБДД, даже если судья за рулем допустил нарушение Правил дорожного движения», — сообщил адвокат. Домбровицкий напомнил, каких усилий стоило привлечение к уголовной ответственности судьи Валерия Саса, который в Ульяновске стал виновником ДТП с погибшими. А в случае самостоятельного решения об отставке за судьей сохраняется звание и гарантия личной неприкосновенности.

По словам Домбровицкого, жалованию судей позавидует подавляющее большинство россиян. Как удалось выяснить «URA.RU», зарплата судьи районного суда составляет около 300 тысяч рублей.

И это без учета ежеквартальных и годовых премий. Полагается и надбавка к зарплате в размере 50%, если продолжительность трудового стажа судьи превышает 20 лет, но он продолжает осуществлять профессиональную деятельность.

Елена Хахалева — заместитель председателя краевого суда. Это означает, что в данном случае речь идет о совсем других цифрах.

Отличие органов правосудия от иных сфер заключается в том, что их сотрудники получают зарплату, которая не зависит от региона. То есть судья в Самарском суде и его коллеги из Екатеринбурга или Рязани имеют одинаковое вознаграждение.

Сделать карьеру судьи — мечта многих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По закону, основной ежегодный оплачиваемый отпуск судьи составляет 30 рабочих дней. Если судья осуществляет деятельность в судах, расположенных в суровых условиях Крайнего Севера, ежегодный отпуск увеличивается до 51 рабочего дня. При работе в местностях, приравненных к северным, продолжительность отпуска составляет 45 рабочих дней. Также судьи имеют право отдыхать в течение дополнительного оплачиваемого отпуска.

Также при направлении судьи в командировку ему полагаются бронирование билетов на любой вид транспорта и места в отеле без ожидания очереди.

Если судья переезжает в другую местность, ему компенсируются расходы на переезд. Что важно, судья один раз в жизни получает за счет средств федерального бюджета отдельную квартиру или дом.

Юристы, с которыми удалось пообщаться «URA.RU», рассказывают, что во времена нахождения у власти в Москве Юрия Лужкова тяжбы со столичной мэрией были делом практически бесперспективным. Говорят, что при Лужкове все судьи в столице получали квартиры. Адвокаты шутят — дескать, за Лужкова многие служители Фемиды готовы были отдать жизнь!

Отдельные преференции связаны с пенсиями. В случае если у судьи стаж работы 20 лет, либо превышающий эту цифру, то он вправе рассчитывать на пожизненное содержание. Последнее происходит ежемесячно и составляет средства в размере 80% от зарплаты. Согласно примерным подсчетам на основе данных Росстата, в среднем пенсия экс-судей составляет 106 тысяч рублей в месяц.

Елена Хахалева стала известна после того, как на свадьбе ее дочери выступили Меладзе, Басков, Брежнева и другие звезды эстрады. О затратах на торжество СМИ стало известно от адвоката Сергея Жорина. Впрочем, скандал не закончился отставкой судьи. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Жорин признался, что ничего не знает о возможном отъезде судьи из страны.