22:21 29 декабря 2017 8

Владимир Путин объявил налоговую амнистию в преддверии праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин произвел налоговую амнистию, подписав закон о списании долгов по налогам физлиц, накопившихся к 1 января 2015 года. Документ опубликован на официальном портале нормативной и правовой информации.

Помимо прочего, закон прощает предпринимателям накопившиеся к этой дате недоимки по налогам, пени и штрафы, пишет «Федеральное агентство новостей». Списанию подлежат безнадежные долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. Отмечается, что законопроект был принят 21 декабря и одобрен спустя пять дней.

Ранее Путин пообещал олигархам освободить их от налогов. По сообщению «URA.RU», это коснется только тех богачей, которые вернут свой бизнес из-за рубежа в Россию. Также президент подписал закон о введении системы tax free — компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в РФ товаров, отмечает РАПСИ.

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