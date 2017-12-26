Путин пообещал освободить от налогов олигархов, вернувших бизнес в Россию

На встрече с законодателями президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от 13% налога тех бизнесменов, которые вернут свой бизнес в Россию из-за рубежа.
«Есть еще два предложения для возврата капиталов в Россию. Продлить срок амнистии капитала, ведь санкции имеют только тенденцию к наращиванию. Освободить представителей бизнеса, которые закрывают свой бизнес за границей, от выплаты 13-процентного налога», — заявил президент на встрече с депутатами и сенаторами, его слова приводит «Коммерсант».
Перед речью главы государства эту тему на встрече поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты Госдумы готовы лично принять участие в реализации предложения о выводе капиталов российских бизнесменов из-за рубежа. Володин подчеркнул, чтобы «бизнес чувствовал себя в безопасности в России», следует принять новые законодательные акты.
Инициативу российского лидера поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В разговоре с RT зампредседателя комитета РСПП по промышленной политике Владимир Рудашевский заявил, что в данный момент поддержка бизнеса является ключевой. «Бизнес работает за свой счёт, опираться на него — это единственно правильный ход. Решение справедливое. Что касается закрытия предприятий за рубежом, здесь нужно отдать должное команде президента. Санкции ухудшаются, психоз по поводу российского бизнеса нарастает. Если учесть, что это поможет предпринимателям уйти без особых потерь, то это весьма эффективная мера», — отметил представитель РСПП.
Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранной юрисдикции. За это предпринимателей освобождали от уголовного или административного преследования, а также от уплаты налогов за прошлые периоды, напоминает телеканал 360.