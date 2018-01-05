В челябинских пабликах оживленно обсуждают выброшенную под Новый год резиновую женщину. Фотография, ставшая поводом для комментариев, была сделана в Металлургическом районе столицы Южного Урала.
«Шёл сегодня с работы домой мимо стадиона по улице Дегтярева в сторону улицы Б. Хмельницкого и увидел возле пешеходного тротуара такую картину. Решил сделать фото, ведь не каждый день увидеть такое можно», — написал автор снимка. Пользователи немедленно подключились к обсуждению, выдвинув ряд версий.
«Похоже, хозяин нашел себе девушку… Может, поймал с другом!.. Старая уже. Молодую нашёл», — пишут завсегдатаи паблика «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте». — «Хочу посмотреть на этого человека, который потерял свою женщину».
Один из пользователей поинтересовался точным номером дома и сам стал предметом шуток: «Забрать хочешь?.. Быстрей беги, она ещё там». Впрочем, судя по последним комментариям, резиновой игрушке уже оторвали голову и привели ее в полностью непригодное состояние.