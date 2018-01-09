Трамп пойдет на второй срок в 2020 году

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок в 2020 году. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
«Определенно, он вновь будет баллотироваться в президенты», — цитирует Гидли RT. Он признался, что не в курсе, знает ли американский лидер о речи телезвезды Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус». После ее выступления в СМИ появилась информация о возможном участии ведущей в выборах. «Мы приветствуем любой вызов», — пояснил заместитель пресс-секретаря президента.
Как писало «URA.RU» ранее, в марте 2017 года Опра Уинфри не исключила возможности, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. При этом в 2015 году на аналогичный вопрос телеведущая однозначно заявила, что никогда не стала бы участвовать в борьбе за пост президента.