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10 января 2018
16:36  10 января 2018 2

Преподавателя УрФУ, чья лекция об элите разозлила Владимира Соловьева, вызвали «на ковер»

Константину Юрченко предстоит пройти «товарищеский суд»Фото: со страницы Константина Юрченко в Facebook

В Уральском федеральном университете начала работу комиссия по этике, которая должна разобрать поведение преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, чья лекция перед школьниками возмутила телеведущего Владимира Соловьева. Об этом журналистам сообщил сам Юрченко.

Судя по голосу и его фразам, преподаватель сильно напуган предстоящим «разбором полетов». Заседание преподавательского органа проходят в УрФУ прямо в эти минуты. Результаты, к которым придет комиссия по этике, будут известны ближе к 17 часам по уральскому времени.

Ранее «URA.RU» сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в «Твиттере» фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, в которой тот называет поколение, родившееся в 1965—1975 годах и взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки».

Впоследствии Соловьев опубликовал еще один пост, требует теперь «крови» преподавателя, со словами «И что дальше? Какие выводы? Оргмеры?». В интервью «URA.RU» экономист объяснил, что он имел в виду во время лекции, однако никто из его коллег — экономистов не решился поддержать товарища. В родном вузе, наоборот, оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике.

Андрей Гусельников
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