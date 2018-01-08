20:49 08 января 2018 19

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал рассуждения преподавателя непозволительными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущего Владимира Соловьева (1963 года рождения, что важно) возмутила лекция преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ) для одиннадцатиклассников. В ходе лекции под названием «Почему студенты выведут экономику из кризиса» преподаватель Константин Юрченко назвал поколение, родившееся в 1965—1975 годах, «злом» и заявил, что именно его представители — научившиеся коррупции — сейчас занимают важные посты в стране.

Видео с лекции опубликовано на странице журналиста. Выступая перед школьниками, преподаватель говорит: «Случились вот эти лихие 90-е года, когда эти люди вынуждены были как-то приспосабливаться. Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться — давать взятки, брать взятки. Вот это тот опыт, который они накопили за 90-е годы. (…) Сегодня люди именно этого возраста занимают ключевые посты: директора заводов, заместители директоров заводов, ректоры вузов».

«Дискриминационные рассуждения, на мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране», — написал Соловьев в Twitter.

Также на свою страницу он добавил скриншот с учебного экрана, где изложены основные тезисы лекции: «1. Люди 1965—1975 годов рождения — одно из самых больших зол. 2. Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. 3. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. 4. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок».

«Что скажут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение…», — написал журналист.

В разговоре с «URA.RU» руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский пояснил, что сегодня в университете действительно стартовал «Тест-драйв» для школьников, но говорить о том, когда именно была сделана данная запись, пока сложно. Бенеманский уточнил, что Юрченко является преподавателем Института Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. Комментируя резкость в высказываниях Юрченко, собеседник агентства сказал: «Это его точка зрения».

К возрасту, который Юрченко считает злым, оказались причастны председатель российского правительства Дмитрий Медведев (1965 год рождения), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (1971 год рождения), врио губернатора Омской области Александр Бурков (1967 год рождения), председатель правления банка «Нейва», банкир 2017 года по версии «Делового квартала» Павел Ефремов (1972 год рождения), президент сети супермаркетов «Елисей», ретейлер 2017 года по версии того же «ДК» Александр Оглоблин (1971 года), а также человек 2017 года в номинации «Социальный бизнес», управляющий партнер «Парка научных развлечений NEWTON» Илья Васкецов. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров избежал попадания в неприятную группу, поскольку родился в 1964 году.