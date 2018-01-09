В УрФУ сравнили лекцию преподавателя Юрченко с лозунгами фашистов

20:00 09 января 2018 41

Федеральный телеведущий требует «крови» уральского экономиста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судьба преподавателя из Высшей школы экономики Уральского федерального университета Константина Юрченко, который назвал поколение Медведева и Куйвашева «большим злом», как и прогнозировало «URA.RU», может оказаться печальной: в родном вузе никто из коллег не заступился за него. Напротив: начальство сравнивает его слова с высказываниями нацистов. Реакция чиновников и подробности разгорающегося скандала — в материале агентства.

Телеведущий Владимир Соловьев, опубликовавший на своей странице в «Твиттере» фрагмент скандальной лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, в которой тот называет поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки», требует теперь «крови» преподавателя. «И что дальше? Какие выводы? Оргмеры? — спрашивает телеведущий в соцсети. — Или думают, что время пройдёт и все забудется? А Юрченко так и будет „преподавать“?»

Константин Юрченко от своих слов не отказывается, но понимает, что его ждет «разбор полетов» Фото: со страницы Константина Юрченко в Facebook

«URA.RU» опросило ряд экспертов — чиновников, экономистов, коллег Константина Юрченко и его начальников, чтобы узнать их реакцию на лекцию экономиста и скандал, который развернулся вокруг этой истории. В администрации свердловского губернатора (глава региона Евгений Куйвашев и значительная часть областного кабмина как раз подпадают под категорию, которую педагог обозначил как «основу коррупции») отреагировали на слова преподавателя УрФУ сдержанно. «Администрация губернатора Свердловской области никак не относится к подобным словам», — уточнил директор департамента информационной политики Александр Иванов.

«Мы на таких не обижаемся, — пояснил агентству член областного правительства, попросивший сохранить его инкогнито. — Умные люди всех под одну гребенку не стригут». Также чиновник предложил посмотреть критически и на более старших людей, выросших в советские годы. «А кто вырастил это поколение? Тогда надо ругать и поколение их родителей и учителей!» — предложил госслужащий.

В самом вузе поспешили дистанцироваться от преподавателя и назначить его виноватым. «Ректорат считает высказывания Константина Юрченко относительно влияния конкретных возрастных групп на экономику неэтичными и неприемлемыми в стенах университета», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

Более развернутый и еще более хлесткий комментарий дал непосредственный руководитель преподавателя — директор Высшей школы экономики УрФУ, руководитель аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев. По его мнению, высказывания Юрченко действительно носят дискриминационный характер.

«Это примерно из той же области, как в 30-е годы многие в Германии были убеждены, что все беды — от евреев, — заявил «URA.RU» Толмачев. — Но там хотя бы была какая-то научная основа мирового антисемитизма, тысячелетняя, а тут Константин Павлович взял и ровным слоем полил все поколение.

Это бред, если в двух словах».

При этом руководитель Юрченко признает, что люди, взрослевшие в 90-е, действительно пережили в юности довольно тяжелые времена.

«Но, наверное, это поколение вынесло не только плохое — не только коррупция, воровство и все, что там было перечислено на слайде. Не только грабежами мы занимались! — заявил директор Высшей школы экономики УрФУ.

— Наверное, возникло и много всего хорошего: и серьезные бизнесы, и другие явления».

По словам Толмачева, Константин Юрченко как педагог был на хорошем счету, и ранее каких-либо упреков или претензий в его адрес не возникало. «Нормальный преподаватель, хорошо читает лекции, вопросов нет», — говорит директор Высшей школы экономики УрФУ. Но теперь, по его мнению, вполне логично, что экономиста в родном вузе ждет «разбор полетов».

«Моя позиция как руководителя института, в котором Константин Павлович работает: он совершенно точно не соблюл этические правила, — заявил агентству Дмитрий Толмачев. — Для разговоров на кухне это, наверное, подходит, а для лекции перед школьниками надо немножко фильтровать, тем более, выступая не в качестве частного лица, а в качестве представителя университета. Он, безусловно, не имел права говорить такое с той позиции, с которой он выступал. С этим надо будет разбираться».

Какие конкретно меры будут предприняты в отношении оскандалившегося преподавателя, Толмачев пока не называет. «Но правила надо соблюдать, — уточняет он. — Если они были нарушены, безусловно, будут последствия. Нельзя же перед детьми нести все, что попало!».

Любопытно, что в Екатеринбурге ни один человек не решился встать на защиту преподавателя (хотя не для печати многие признавали, что по большому счету он прав). Единственный из опрошенных «URA.RU» экспертов, кто выразил свою солидарность коллеге, стал московский экономист, ведущий телеканала «Красная линия» Владислав Жуковский. «Все правильно он сказал», — заявил агентству Жуковский.

Самый взвешенный комментарий прозвучал из уст уральского специалиста по кризисам Константина Селянина. «Юрченко немножко погорячился, он абсолютно прав, что мое поколение — родившихся в конце 60-х — 70-х годах, которое пережило перестройку и 90-е годы, приспосабливалось, как и любое поколение, к внешним условиям, — говорит эксперт. — И эти условия были не самые благоприятные. Конечно, это накладывает отпечаток и на отдельных людей, и на поколение в целом. Но говорить, что все научились убивать и так далее — это перебор».

По словам Селянина, в 90-х годах было как плохое, так и хорошее. «Многие наши талантливые предприниматели вышли как раз из этого поколения, — говорит он. — Они приспосабливались по-разному, и не всегда это было с кровью и бесчестно». Мало того, по его мнению, 90-е годы были более благоприятны для развития предпринимательства, чем сейчас.

В родном вузе никто не заступился за оскандалившегося преподавателя Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Тогда у меня было ощущение, что, имея голову на руках и руки-ноги, можно заработать достаточно для себя и своей семьи, — говорит экономист. — Сегодня у меня такого ощущения нет. Сейчас светлая голова, чистые руки и трудолюбие могут и не привести к успеху. Наоборот, появляется элита, золотая молодежь, которая попадает в большие компании по каким угодно странным схемам, только не по своим личным качествам. Меня это расстраивает».

Резюмируя, экономист замечает, что полемика между Соловьевым и Юрченко «весьма интересна», но и тот, и другой чуть-чуть «перебирают» и «впадают в раж». «Надо воспринимать все спокойнее, — говорит Константин Селянин. — Моя позиция: каждое поколение приспосабливается к условиям, но степень приспособления индивидуальна, и грести всех под одну гребенку ни тому, ни другому не стоит».