Единороссы придумали, как помочь Путину на выборах

21:05 11 января 2018 3

Андрей Турчак назвал задачи ЕР в избирательной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» определилась с планами на 2018 год. Первоочередным для партии станет помощь Владимиру Путину в проведении президентской кампании. Такое решение было принято в ходе президиума Генсовета «Единой России» в четверг, 11 января.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак представил план мероприятий «ЕР» на ближайший период. Первыми в списке мероприятий стоят две инициативы, которые должны быть выполнены к марту 2018 году. Так, единороссы обязались обеспечить «организационную, информационную и иную» поддержку кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина.

Кроме того, в ближайшее время партия сформирует корпус наблюдателей на время проведения президентских выборов. Таким образом будет исполнено поручение, поставленное председателем партии Дмитрием Медведевым в ходе последнего съезда «ЕР», пояснил Турчак. Тогда Медведев заявил, что «выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными», предложив создать пул наблюдателей от партии.

Как пояснил журналистам Турчак, партия по закону не может вести сбор подписей и посылать своих членов сотрудниками в предвыборные штабы, поскольку Путин идет на выборы самовыдвиженцем. «Но в качестве волонтеров наши коллеги будут принимать участие в сборе подписей. <…> Никого убеждать не надо. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что можно только собственным примером мотивировать однопартийцев», — заявил секретарь Генсовета «ЕР». Он добавил, что лично планирует поставить свою подпись в поддержку главного кандидата в ближайшее воскресенье, 14 января.