Член сборной РФ по пулевой стрельбе погиб после ранения в висок

Следователи выясняют, как именно спортсмен получил ранение
СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели спортсмена Валерия Давыдова. Член сборной России по пулевой стрельбе скончался в больнице в Орловской области после ранения в висок из травматического пистолета.
Силовики выясняют, при каких обстоятельствах 20-летний спортсмен получил ранение 11 января, передает RT. Отмечается, что это произошло не на тренировке. Молодого человека госпитализировали в Болховскую районную больницу в нетранспортабельном состоянии. Помочь ему пытались нейрохирурги из областной больницы, спасти жизнь спортсмену не удалось.
Валерий Давыдов — призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров 2016 и 2017 годов в стрельбе по движущейся мишени.