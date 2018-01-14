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14 января 2018
Главные новости Москвы
10:41  14 января 2018 4

Из-за шутки о «шоколадках» московский «Спартак» обвинили в расизме. ФОТО

Чемпионат России-2016: ФК Урал - ФК Спартак-Москва. Екатеринбург, фк спартак москва, ромуло борхес монтейро
«Спартак» неудачно пошутил о бразильских игрокахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия опубликовал в Twitter фотографию клуба бразильских игроков команды, назвав их «шоколадками». И хотя твит был быстро удален, в футбольном мире разразился большой скандал.

Джикия выложил снимок, на котором были изображены три бразильских игрока во время сборов в Дубае. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — было написано в комментарии к фото. Фактически сразу исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» Пиар Повар обвинил «Спартак» в расизме. Он назвал подобные фото с комментариями невежеством и заявил, что для крупнейшего российского клуба «совершенно недопустимо… веселиться над подобными расистскими заявлениями», сообщает ТАСС.

Отклики на неуместный твит появились в английской, итальянской и испанской спортивной прессе. Спустя пять часов фото с комментарием было удалено в официальном Twitter клуба, но к этому моменту его успели ретвитнуть более 1400 раз. «Спартаку» пришлось принести извинения за неудачную шутку своего игрока. «„Спартак“ приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — говорится в заявлении пресс-службы футбольного клуба.

Нина Калинина
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