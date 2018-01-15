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15 января 2018
Главные новости Москвы
14:33  15 января 2018 11

«Опомнитесь, безумцы». Поклонская объяснила разницу между телом Ленина и мощами

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталья Поклонская в том числе процитировала обращение патриарха Тихона к коммунистам в 1918 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Поклонская на своей странице в Facebook прокомментировала слова президента Владимира Путина, который сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых. Депутат Госдумы заявила, что многие политики неверно интерпретировали высказывание президента.

По ее словам, некорректно проводить параллели между мертвым телом вождя мирового пролетариата, «на совести которого миллионы замученных людей», и святыми мощами. Поклонская считает, что глава государства хотел сказать о «попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе».

Поклонская также процитировала патриарха Тихона, который в 1918 году назвал коммунистов «безумцами», а их дело — «сатанинским». «Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и Святым Мощам Божиих Угодников не имеет», — заключила Наталья Поклонская.

Напомним, 14 января Владимир Путин рассказал, чем коммунизм напоминает христианство. Позднее Геннадий Зюганов с одобрением прокомментировал слова президента о сходстве этих явлений, напоминает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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