Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее со святыми мощами

Президент России Владимир Путин описал, чем коммунизм напоминает христианство. По его мнению, советская власть лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело». Также он выразил свое отношение к телу Владимира Ленина в Мавзолее.
Российский лидер подчеркнул, что основные ценности кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть». В новом документальном фильме «Валаам» он назвал Кодекс «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии». «Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле», — цитирует президента РБК.
«Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: „Нет, в христианском мире нет такой традиции“. Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — отметил Владимир Путин.
Он считает, что Валаамский монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага в Карелии, связан «со становлением национального российского государства».
Как писало «URA.RU», ранее тело Ленина предложили захоронить прямо на Красной площади. Сенатор Олег Морозов считает, что на территории Мавзолея следует создать мемориал памяти и примирения.