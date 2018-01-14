{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
Главные новости Москвы
15:54  14 января 2018 5

Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее со святыми мощами

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , почетный караул, ленин, мавзолей
Президент поделился отношением к МавзолеюФото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин описал, чем коммунизм напоминает христианство. По его мнению, советская власть лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело». Также он выразил свое отношение к телу Владимира Ленина в Мавзолее.

Российский лидер подчеркнул, что основные ценности кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть». В новом документальном фильме «Валаам» он назвал Кодекс «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии». «Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле», — цитирует президента РБК.

«Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: „Нет, в христианском мире нет такой традиции“. Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — отметил Владимир Путин.

Он считает, что Валаамский монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага в Карелии, связан «со становлением национального российского государства».

Как писало «URA.RU», ранее тело Ленина предложили захоронить прямо на Красной площади. Сенатор Олег Морозов считает, что на территории Мавзолея следует создать мемориал памяти и примирения.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров