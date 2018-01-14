Зюганов одобрил слова Путина, сравнившего тело Ленина с мощами святых

20:42 14 января 2018 12

Лидер КПРФ считает точку зрения президента объективной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил заявление президента Владимира Путина о сходстве коммунизма и христианства. По словам Зюганова, это уважительная, нравственно и этически достойная оценка советской эпохи.

Он признался, что еще при первом изучении Библии убедился в схожести Морального кодекса коммунизма и Нагорной проповеди Христа. Также лидер КПРФ подчеркнул, что захоронение Ленина восходит к старым православным традициям. «Если президент согласился с этой точкой зрения, на мой взгляд, она абсолютно объективная», — цитирует Зюганова «Национальная служба новостей».

Он напомнил, что в Киево-Печерской Лавре находятся мощи Ильи Муромца, а в Псково-Печерской Лавре — мощи родственников Александра Пушкина и Михаила Кутузова.

Как писало «URA.RU» ранее, после заявления Владимира Путина протодиакон Андрей Кураев предложил коммунистам содержать «мощи» Ленина. В свою очередь протоиерей Всеволод Чаплин назвал их «ложными мощами» и подчеркнул, что мавзолей превратился в туристический объект.