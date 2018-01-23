Четыре зауральских населенных пункта — Варгаши, Далматово, Катайск и Петухово — облагородили в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности», предложенной Фондом развития моногородов. Из областного и местных бюджетов в 2017 году на это выделили 15 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
Так, в Варгашах появились два новых сквера, обустроена набережная городского пруда, водоем также почистили и углубили. Кроме того, в городе сформировали хоккейную команду, для которой построили отдельный корт. В Катайске облагорожена привокзальная площадь — «лицо» города. В Молодежном парке проложены две новых аллеи, в дальнейшем парк расширят, в нем появятся скамейки, урны, фонари и малые архитектурные формы.
В Петухово благоустроены площадь и парк, высажены новые деревья, организована сезонная волейбольная площадка для детей и взрослых. В центре Далматово ликвидирован пустырь, оставшийся после снесенного жилого дома, на его месте появилась новая детская площадка. Также в Далматово обустроены парковочные площадки возле двух детских садов.
В 2018 году работы по благоустройству будут продолжены. По словам руководителя программы «Комплексное развитие моногородов» Ирины Макиевой, участие в программе «Пять шагов благоустройства повседневности» помогает местным органам власти не только включить людей в процесс улучшения жизни в городе, но и привлечь инвесторов для развития бизнеса.