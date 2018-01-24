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25 января 2018
24 января 2018
22:18  24 января 2018 5

Северные районы во время полярной ночи будут освещать со спутников

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, северное сияние
Заполярье снабдят естественным светомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заполярные районы России в зимний период могут освещать с помощью спутников. С таким предложением выступили сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева Андрей Богер и Сергей Тимаков.

Они предложили использовать отраженный от спутников-осветителей световой поток. Агрегаты представляют собой вращающиеся мембранные диски из алюминизированной полиамидной пленки, рассказали эксперты. Таким образом их коэффициент отражения достаточно высок — 89%. «Спутники находятся на приполярных орбитах. Поставленная задача выбора оптимальной траектории решается методом математического моделирования», — следует из доклада, который ученые представили на Королевских чтениях в Москве, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Подобное техническое решение не только добавит освещенности жителям Норильска, Мурманска и Воркуты. Отраженный со спутников свет поможет синоптикам прогнозировать циклоны и вихри над Арктикой в период полярной ночи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа требуют ввести для школьников пятидневную учебную неделю. Особенно они отметили северные регионы, где в условиях полярной ночи дети мало находятся на свежем воздухе, а дефицит солнца влияет на их сердечнососудистую, эндокринную, репродуктивную, иммунную и нервную системы.

Ксения Томашова
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