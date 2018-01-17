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17 января 2018
12:12  17 января 2018 14

Ямальцы потребовали ввести в школе пятидневку: «У детей кровь из носа идет»

Начало учебного года в гимназии №212
Шестидневное обучение вредно для здоровья, считают родителиФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ямала подписали петицию с требованием ввести в общеобразовательных школах пятидневную неделю. Обращение адресовано президенту РФ, Госдуме РФ и главе Рособрнауки. Под петицией уже подписались 29,5 тысячи человек.

Петицию составила жительница Мурманска Анна Ковалевская. В своем обращении она сослалась на то, что в России действует пятидневная рабочая неделя и детям наравне со взрослыми нужно освободить два выходных дня. Особенно в этом нуждаются северные регионы, где в условиях полярной ночи дети и так мало находятся на свежем воздухе. «У северных детей регулярно идет кровь из носа, дефицит солнца влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную, репродуктивную, иммунную и нервную системы. Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме», — пишет Ковалевская в петиции.

Ямальцы массово поддержали обращение. «Это мука, когда у ребенка один выходной. Да и родители не могут сверстать свои планы так, чтобы у семьи был полноценный отдых — хочется сходить в кино, выехать на природу, но суббота выпадает, потому что после трудового дня дети должны еще сделать уроки на понедельник», — цитирует жительницу округа, маму двух школьников, информагентство «Север-Пресс». Как рассказали изданию в департаменте образования ЯНАО, в стране нет единых стандартов и подходов к этому вопросу. Между тем на Ямале около 40% школьников занимаются по пятидневке (30,3 тыс учеников из 72,5 тыс учеников).

Весной прошлого года российские парламентарии предлагали ввести пятидневку в школах. Шестидневное обучение, по их мнению бессмысленно и даже вредно, пишет «Русская планета». Идея пришла к депутатам после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Тогда 11-летний мальчик из Великого Новгорода спросил у главы государства, почему у взрослых два выходных в неделю, а у детей фактически ни одного. «Где справедливость?» — поинтересовался школьник.

Артем Косых
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