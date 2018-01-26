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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
15:41  26 января 2018 2

В Кургане после аварии по дороге потекли пивные реки. ФОТО, ВИДЕО

Один из грузовиков перевозил напитки в пластиковой тареФото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

В Кургане на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова столкнулись два грузовых автомобиля — «Газель» и Hyundai. Судя по фотографиям в социальных сетях, один из автомобилей перевозил напитки в пластиковой таре — груз в виде бутылок с минеральной водой и пивом рассыпался по дороге.

Как уточнили «URA.RU» в отделении пропаганды ГИБДД по Кургану, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 14:20. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно известно о троих пострадавших из обоих автомобилей. По словам очевидцев, одного из водителей увезли в реанимацию.

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ГИБДД сообщает о трех пострадавших из обоих автомобилей Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Отметим, что за последние дни это уже третье на Урале происшествие с грузовыми автомобилями. Так, в Челябинске в среду, 24 января, пенсионеры набросились на пельмени и колбасу, выпавшие из грузовика после ДТП. Сегодня утром на трассе, соединяющей Екатеринбург и Междуреченск, перевернулась фура с игрушками.

Вера Чернышева
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