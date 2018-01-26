Курганский городской суд отказал епархии в прошении об отсрочке сноса незаконно возведенного гаража во дворе храма Александра Невского в горсаду. Об этом «URA.RU» сообщила помощник суда Наталья Иванищева. Епархия может обжаловать определение суда в течение 15 дней.
Приход Александро-Невского Кафедрального собора просил отсрочить снос, ссылаясь на отсутствие денег и погодные условия. Отсрочку епархия просила предоставить до 30 апреля.
Скандал из-за гаража разгорелся в Кургане в 2016 году. Строение для хозяйственных нужд епархия самовольно начала возводить в границах территории объекта культурного наследия регионального значения. Постройка заслонила вид на старинный храм. В июне прошлого года суд постановил снести незаконную постройку, апелляционная жалоба епархии, которая рассматривалась 12 сентября, осталась без удовлетворения. К приезду патриарха Кирилла в Курган самовольную постройку скрыли баннером, который и сегодня, потрепанный ветрами, висит там.