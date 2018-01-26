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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
17:14  26 января 2018 0

Курганской епархии не удалось отсрочить снос уродливого гаража

Разное Курган, храм александра невского, недостренный гараж
Гараж был построен у храма Александра Невского самовольноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд отказал епархии в прошении об отсрочке сноса незаконно возведенного гаража во дворе храма Александра Невского в горсаду. Об этом «URA.RU» сообщила помощник суда Наталья Иванищева. Епархия может обжаловать определение суда в течение 15 дней.

Приход Александро-Невского Кафедрального собора просил отсрочить снос, ссылаясь на отсутствие денег и погодные условия. Отсрочку епархия просила предоставить до 30 апреля.

Скандал из-за гаража разгорелся в Кургане в 2016 году. Строение для хозяйственных нужд епархия самовольно начала возводить в границах территории объекта культурного наследия регионального значения. Постройка заслонила вид на старинный храм. В июне прошлого года суд постановил снести незаконную постройку, апелляционная жалоба епархии, которая рассматривалась 12 сентября, осталась без удовлетворения. К приезду патриарха Кирилла в Курган самовольную постройку скрыли баннером, который и сегодня, потрепанный ветрами, висит там.

Анна Бояркина
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