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27 января 2018
08:39  27 января 2018 13

На заводе «Вимм-Билль-Данн» варили сыр из протухшего молока

Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, сырое молоко
Сырое молоко могло храниться на заводе больше суток без обработкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россельхознадзор передал в Следственный комитет данные о нарушениях при производстве молочной продукции в компании «Вимм-Билль-Данн» (принадлежит PepsiCo). Многочисленные нарушения вскрылись на Рубцовском молочном заводе в Алтайском крае.

Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Юлию Мелано. Она заявила, что завод принимал сырое молоко, которое могло храниться более суток (36 часов). Пастеризованное молоко предприятие принимало с истекшим сроком годности. Ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергея Глушкова.

В ноябре 2017 года в сыре «Ламбер», который произвели на Рубцовском заводе, нашли антибиотик. Это послужило поводом для начала проверки. За месяц до этого была изъята крупная партия молочной продукции компании. Почти четыре тонны молока и кефира «Домик в деревне» — тоже принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн» — пришлось отдать в утиль из-за обнаружения вируса ящура у коров.

Семен Гринберг
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