Искусственный разум хотят откалибровать для ведения войны
Китайская армия наняла специалистов по квантовым технологиям и искусственному интеллекту. Привлечение ученых связано с желанием КНР стать военной сверхдержавой и составить конкуренцию США.
Всего было отобрано 120 специалистов. Они должны подтолкнуть развитие компьютерного разума для использования в военной сфере, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на китайское СМИ South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что США считают Китай одним из главных стратегических противников. Положение было зафиксировано в новой военной стратегии Америки, которую опубликовал Пентагон. Россия также находится в списке противников.