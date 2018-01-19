22:49 19 января 2018 0

Пентагон назвал основные угрозы для безопасности США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство обороны США опубликовало новую военную стратегию. В ней Россия и Китай обозначены как стратегические соперники Соединенных Штатов.

«Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией — основной приоритет департамента. Оно потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены сегодня на безопасность и благополучие США. И эти угрозы увеличатся в будущем», — цитирует стратегию RT. Также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.

Ранее канал 360 сообщал, что Штаты создадут новое ядерное оружие для сдерживания России. Планируется и создание ядерной боеголовки малой мощности. Ее будут использовать на ракетах Trident для атомных подводных ракетоносцев.