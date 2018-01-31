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01 февраля 2018
31 января 2018
20:02  31 января 2018 5

Уральский спортсмен-легенда отличился на встрече Путина с олимпийцами. Его подарок стал событием дня. ФОТО

Объявление результатов дипломной защиты Павла Дацюка. Екатеринбург, дацюк павел
Дацюк отправится на Олимпиаду показать, на что способны российские спортсменыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе встречи спортсменов-участников Олимпиады в Пхенчхане с президентом России Владимиром Путиным капитан российской сборной по хоккею, свердловчанин Павел Дацюк назвал главу государства капитаном страны. Спортсмен также вручил лидеру свитер российской команды под 11-м номером.

От имени всех участников Игр Дацюк поблагодарил Путина за поддержку олимпийской сборной России, а также за развитие российского хоккея и спорта в целом. «Если использовать терминологию спортивную, то Вы капитан нашей страны — России, и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — приводит слова хоккеиста ТАСС.

Глава государства призвал спортсменов сосредоточиться на результате и подчеркнул, что сложившаяся ситуация вокруг российского спорта не должна их отвлекать. «Вы это умеете делать, у нас много спортсменов едет сейчас опытных, но очень много и молодых. Все вы люди, которые привыкли и умеют бороться, нужно собраться», — отметил президент. Путин добавил, что нужно выступить «за себя и за того парня», имея в виду тех атлетов, которых не пустили на Олимпийские игры.

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Фото: пресс-служба президента России

В прошлом году глава государства посетил Екатеринбург и посмотрел во время экскурсии спортивный комплекс «Дацюк-арена», передавало Nation News. Кроме того, Путин оценил проект спортивно-образовательного кластера, который построят в новом микрорайоне Солнечный. Также «URA.RU» сообщало, что Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, которые попали в заявку на Игры в Пхенчхане. Среди них оказался и уроженец Свердловской области Павел Дацюк.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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