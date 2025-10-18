10 фактов о пермском Кунгуре, которые должен знать каждый

Кунгур был основан дважды в одном веке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2024 году Прикамье посетило 1,4 миллиона туристов, и год от года турпоток только нарастает. Сегодня одним из туристических центров Пермского края становится Кунгур — старинный купеческий город, основанный в середине XVII века, через два столетия ставший «чайной столицей» Российской империи. URA.RU решило вспомнить, чем еще известен этот город и почему его стоит посетить туристам. Краткий экскурс в историю — в материале агентства.

Вид на современный Кунгур с высоты птичьего полета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Возникновение острога

До появления русских поселенцев на территории будущего Кунгура проживали иренские татары. В 1648 году соликамский и чердынский воеводы купили у них пустовавший участок земли на берегу Ирени, неподалеку от устья реки Кунгур. Был срублен одноименный острог, который был сожжен восставшими башкирами.

В 1663 году новый острог был срублен в 15 километрах от прежнего, на высоком холме в междуречье Ирени и Сылвы. Он сохранил название Кунгур. К 1675 году на его месте возвели деревянную крепость с восемью башнями, защищавшую южную границу российского Урала от набегов кочевников.

Монумент в память о штурме города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Восстание Пугачева

В январе 1774 года к городу подошел 11-тысячный отряд войск «крестьянского царя» — самозванца Емельяна Пугачева под командованием Салавата Юлаева и Ивана Кузнецова. Воевода тайно бежал в Верхнечусовские городки, и организацией обороны занялись купцы городового магистрата. Кунгур выдержал четыре штурма, после чего повстанцы отступили.

За это поселение получило от Екатерины II великодушное прощение всех недоимок. В честь обороны города на главной площади города стоит обелиск, построенный в конце XIX века на народные деньги. Первоначально он был воздвигнут в честь защитников Кунгура от войск Пугачева, а когда он превратился в народного героя, в 1920 году обелиск стал в память о Пугачеве. В настоящее время он носит дипломатичное название «Защитникам Кунгура».

В здании бывшего купеческого особняка расположилась администрация Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Неповторимая архитектура и ландшафт купеческого города

С открытием Сибирского тракта с конца 1780-х годов Кунгур меняет свой статус из оборонного на купеческий. Из-за того, что ни в царское, ни в советское время город не обзавелся сколь-либо значимой промышленностью, он полностью сохранил свой исторический облик, поскольку возник как торговый город, а не был «рожден» заводом. О его былом богатстве наглядно говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших дней.

Особый колорит Кунгуру придает рельеф. Вокруг города нет бескрайних лесов, болот и гор. Зато есть лесостепной ландшафт с довольно крутыми холмами и скальными выходами на них. Меж холмов текут реки: Сылва и впадающие в нее Ирень и Шаква. Они проходят по городу, изгибаясь в разных направлениях, что делает Кунгур непохожим ни на один уральский город.

Тихвинская церковь является одним из символов Кунгура Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тихвинская церковь и святыня

Тихвинская церковь построена на горе над рекой Сылвой в 1758-65-х годах и перестроена в 1882-84-е годы. В то же время на средства купца Губкина по проекту архитектора Турчевича была построена трехъярусная колокольня готического стиля высотой около 70 метров. С нее открывается отличный панорамный вид на город. На нее можно подняться, преодолев 111 ступенек. Главная святыня храма — чудотворная икона Тихвинской Богоматери, которая, по преданию, спасла Кунгур от захвата пугачевцами.

Чайная столица России

Над могилой купца Алексея Губкина его внук построил один из красивейших храмов Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сибирский тракт имел еще одно название — чайный путь. По нему из далекой забайкальской Кяхты ехали обозы, груженные китайского чаем, который постепенно из дорого и экзотического напитка превратился в традиционный продукт. Как только его начали фасовать, цена стала доступной и чай быстро практически превратился в национальный напиток. В Кунгуре первым начал фасовать чай купец Алексей Губкин, который в 1840 году создал фирму, которая впоследствии стала крупнейшей в Российской империи.

Еще один знаменитый «чайный король» — Михаил Грибушин. Он начал работать в фирме купца Губкина с 12 лет, а в 1856 году открыл свою фирму по торговле чаем и сахаром. В Кунгуре ему принадлежали склады, амбары и развесочные, где производилась сортировка и упаковка чая. Торговые конторы Грибушина, помимо России, находились в Китае, Индии, Цейлоне.

Герб города олицетворяет символ плодородия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Герб и чернозем

На старинном гербе Кунгура изображен рог изобилия, исторгающий «колосья разнаго хлъба», как символ плодородия окрестных земель и богатства обывателей, их заселяющих. И это не удивительно — черноземы встречаются в Кунгурской лесостепи и представляют собой самый северный черноземный остров в России. Земли Кунгурского округа очень плодородны, а золото на гербе — символ урожая, богатства, стабильности и солнечного тепла.

Кунгурская ледяная пещера

Экскурсии в пещеру начались в 1914 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кунгурская ледяная пещера, ставшая одной из визитных карточек Прикамья — седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности — примерно 8 тысяч метров, из них 2 тысячи метров оборудовано для посещений туристами. В пещере 48 гротов и 70 озер. Ее возраст оценивается в 10 — 12 тысяч лет. Ученые полагают, что местные жители веками хранили в ледяных залах мясо и рыбу. Изучать пещеру начали еще в 1703 году, а водить экскурсии — с 1914 года. В 2011 году Forbes включил ее в десятку самых впечатляющих пещер мира. До 2025 года она принадлежала частному оператору, а сейчас пермские власти планируют вернуть пещеру в государственную собственность. В настоящее время она закрыта для посетителей.

Железнодорожный вокзал Кунгура тоже является памятником архитектуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Лидер Югославии строил в Кунгуре железную дорогу

Иосип Броз Тито, основатель и президент Югославии (сейчас это Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония), будучи еще молодым солдатом австро-венгерской армии, во время Первой мировой войны попал в плен и в 1916 году оказался в Кунгуре, где строил железную дорогу. В 1917 году Тито освободили, но потом снова арестовали. Во время второй отправки в Кунгур он сумел сбежать из поезда. После этого вступил в ряды Красной Гвардии, а во Вторую мировую был партизаном. В 1953 году Тито был избран президентом Югославии и занимал этот пост до самой смерти в 1980 году.

«Пуп Земли» стал одним из туристических символов Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пуп Земли

Оригинальный монумент установлен в 2007 году на городской смотровой площадке. Место было выбрано не случайно: здесь сходится семь дорог (пять автомобильных, пешеходных и две водные). «Пуп Земли» выглядит как гранитная полусфера на постаменте, ориентированная по сторонам света. Считается, что если притронуться к «пупу» и загадать желание, то оно исполнится. Он находится на невысокой наклонной платформе с розой ветров, а вокруг — линия, на которой обозначено расстояние от Кунгура до Перми и мировых столиц: Москвы, Парижа, Нью-Йорка, Сиднея, Пекина.

Фестиваль проводится с 2002 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Небесная ярмарка