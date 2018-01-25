23:36 25 января 2018 2

Павлу Дацюку и еще трем уральским хоккеистам разрешили поехать в Пхенчхан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР) опубликован список атлетов, которые попали в заявку на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Среди 169 спортсменов оказалось не больше десятка уральцев.

Россияне будут представлены на Олимпиаде в 14 видах спорта — биатлоне, бобслее, хоккее, лыжных гонках, фигурном катании и других. Из уральских спортсменов в списке оказались Виктория Моисеева из Миасса (керлинг), тюменец Денис Спицов (лыжные гонки), представитель Екатеринбурга Антон Мамаев (сноуборд), челябинка Екатерина Ефременкова (шорт-трек), пермяки Евгений Климов и Анастасия Баранникова (прыжки на лыжах с трамплина).

Вячеслав Войнов, Николай Прохоркин, Никита Нестеров из Челябинска, а также уроженец Свердловска Павел Дацюк, вошли в команду по хоккею. Женскую команду по хоккею представят уралочки Виктория Кулишова (Мегион) и Валерия Павлова (Тюмень).

Представитель Южного Урала Игорь Омелин и пермяк Александр Смышляев выступят на соревнованиях во фристайле. В женском фристайле компанию им составит уроженка Лысьвы Регина Рахимова и пермячка, которая сейчас живет в Челябинске, Анастасия Чирцова.

1/2 Фото: olympic.ru

Ранее вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил, что решение об участии в Олимпийских играх спортсмены должны будут принять самостоятельно. Каждому их них придет официальное предложение. При этом он заметил, что ведущие российские спортсмены «не вошли в заявку».

Отметим, что прославленный олимпийский чемпион по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин, который ранее написал письмо в МОК с требованием разъяснить ситуацию, в заявке не значится. В списке также нет олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана и победителя гонки «Тур де Ски» Сергея Устюгова.