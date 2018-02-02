В Зауралье менее трети региональных дорог соответствует нормам

В Курганской области доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 30,9%. По итогам реализации программ, рассчитанных на 2014—2017 годы, число таких дорог выросло на 2,4%, сообщили в пресс-службе областного департамента строительства.
По программам «Развитие автомобильных дорог» и «Устойчивое развитие сельских территорий» за три года в области построено 131,1 км, отремонтировано еще 400 км дорожного полотна и 24 моста. На это потрачено без малого два миллиарда рублей, в том числе 1,2 млн. рублей из федерального бюджета. Асфальт проложили до 32 населенных пунктов, в которых живут 6,8 тыс. человек.
В 2017 году в Курганской области разразился скандал из-за строительства «золотой дороги» до населенного пункта Дианово, где осталось двое жителей. Однако делать дорогу все же решили, поскольку в дальнейшем ее продлят до сел, где проживает еще около 1,5 тысячи жителей. Аукцион на строительство выиграло зауральское АО «Северо-западное управление автомобильных дорог», которое снизило начальную стоимость со 140,9 до 120,2 миллиона рублей.