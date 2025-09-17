17 сентября 2025

В ЕС назвали нереалистичным отказ от закупок российской нефти

ТАСС: Европа не откажется от российской нефти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европа не планирует отказываться от российской нефти
Европа не планирует отказываться от российской нефти Фото:

Европейские страны не рассматривают полный отказ от закупок российской нефти как реальный сценарий. Об этом 17 сентября сообщил высокопоставленный европейский дипломатический источник.

«Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», — заявил источник в ответ на вопрос о потенциальном эмбарго на российскую нефть. Его слова передает ТАСС. 

Ранее представители Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, заявляли о планах полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, чтобы усилить энергетическую независимость Европы. Эти заявления вызывали реакцию со стороны российских официальных лиц, а также обсуждались на переговорах с участием США, где также поднимался вопрос о прекращении закупок российской нефти европейскими странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны не рассматривают полный отказ от закупок российской нефти как реальный сценарий. Об этом 17 сентября сообщил высокопоставленный европейский дипломатический источник. «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», — заявил источник в ответ на вопрос о потенциальном эмбарго на российскую нефть. Его слова передает ТАСС.  Ранее представители Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, заявляли о планах полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, чтобы усилить энергетическую независимость Европы. Эти заявления вызывали реакцию со стороны российских официальных лиц, а также обсуждались на переговорах с участием США, где также поднимался вопрос о прекращении закупок российской нефти европейскими странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...