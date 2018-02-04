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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:29  04 февраля 2018 14

В Совфеде сделали заявление о лишении пенсий богатых пенсионеров

Пенсионеры с доходом более миллиона рублей все-таки будут получать выплатыФото: pixabay
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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В Совете Федерации опровергли информацию о том, что в российском правительстве разрабатываются планы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Заявление об этом сделал глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

По словам члена Совфеда, лишение богатых работающих пенсионеров выплат стало бы «крайне не популярным решением». Кроме того, Рязанский назвал данную меру «нелогичной» и «непродуманной», пишут РИА «Новости».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что правительство РФ намерено в 2018 году лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки. Речь шла о людях с годовым доходом более одного миллиона рублей или с окладом, в 2,5 раза превышающим средний региональный показатель.

Валерия Романова
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