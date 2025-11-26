Трамп предупредил Украину, что РФ скоро получит контроль над территориями
Трамп рассказал о судьбе украинских территорий
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Российская Федерация скоро получит контроль над территориями, которые Украина должна уступить. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
«Эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — передает РИА Новости слова Трампа. Американский президент имел ввиду украинские территории.
Ранее Трамп уже высказывался о потере Украиной территорий и заявлял о стремлении США положить конец конфликту. Американский президент также упоминал, что 27 ноября — оптимальный срок для принятия решения по мирному плану, и сообщал о планах США ввести новые санкции против России, направленные на затруднение продажи российской нефти на международном рынке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.