Курганская область оплатит аграриям удобрения на 180 миллионов

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области в начале февраля направит первый транш поддержки зауральским аграриям в размере 186,6 млн рублей. Средства предназначены для погашения расходов на закупку минеральных удобрений.
Как сообщает пресс-служба департамента, с 1 января по 6 февраля сельхозтоваропроизводители региона закупили 2000 тонн удобрений (в действующем веществе). С учетом остатков 2017 года объем накопленных ресурсов составил 3668 тонн. Активнее всего удобрения приобретают в Щучанском, Шатровском и Шадринском районах.
В 2017 году аграриями Курганской области под посев сельскохозяйственных культур внесено 19,7 тысячи тонн минеральных удобрений, что составляет 135% к уровню 2016 года. Удобренная площадь составила 449,5 тысячи га (к уровню 2016 года — 125%), уточняют в ведомстве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году зауральские аграрии получат более 280 млн рублей в качестве погектарной поддержки растениеводства.