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Главные новости Курганской области
19:00  06 февраля 2018 0

Курганская область оплатит аграриям удобрения на 180 миллионов

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , сельское хозяйство, поле, картофель, картошка, картофельное поле
Департамент агропромышленного комплекса выделит 186 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области в начале февраля направит первый транш поддержки зауральским аграриям в размере 186,6 млн рублей. Средства предназначены для погашения расходов на закупку минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-служба департамента, с 1 января по 6 февраля сельхозтоваропроизводители региона закупили 2000 тонн удобрений (в действующем веществе). С учетом остатков 2017 года объем накопленных ресурсов составил 3668 тонн. Активнее всего удобрения приобретают в Щучанском, Шатровском и Шадринском районах.

В 2017 году аграриями Курганской области под посев сельскохозяйственных культур внесено 19,7 тысячи тонн минеральных удобрений, что составляет 135% к уровню 2016 года. Удобренная площадь составила 449,5 тысячи га (к уровню 2016 года — 125%), уточняют в ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году зауральские аграрии получат более 280 млн рублей в качестве погектарной поддержки растениеводства.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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