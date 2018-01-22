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Главные новости Курганской области
16:09  22 января 2018 0

Москва выделила Зауралью сотни миллионов рублей на поддержку аграриев

День Уральского поля 2015 Курганская обл село Крестовское, вспашка поля
Регион получит 280 млн рублей на погектарную поддержкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские аграрии в этом году получал более 280 млн рублей в качестве погектарной поддержки растениеводства. Соглашение о выделении региону субсидии подписано с Министерством сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе департамента АПК.

Выделенная сумма больше прошлогодней: в 2017 году погектарную поддержку получили 657 сельскохозяйственных предприятий на сумму более 261 миллиона рублей. При этом требования для получения господдержки ужесточили: подать заявку на субсидию могли только предприятия, не имеющие долгов по налогам и сборам. В результате два десятка предприятий не смогли получить деньги из-за старых долгов.

Ранее директор департамента АПК Зауралья Сергей Пугин сообщал об увеличении объемов господдержки по отдельным направлениям, в частности по льноводству и коноплеводству, о грантовой поддержке и 9-миллиардном долге аграриев региона.

Анна Бояркина
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