Зауральские аграрии в этом году получал более 280 млн рублей в качестве погектарной поддержки растениеводства. Соглашение о выделении региону субсидии подписано с Министерством сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе департамента АПК.
Выделенная сумма больше прошлогодней: в 2017 году погектарную поддержку получили 657 сельскохозяйственных предприятий на сумму более 261 миллиона рублей. При этом требования для получения господдержки ужесточили: подать заявку на субсидию могли только предприятия, не имеющие долгов по налогам и сборам. В результате два десятка предприятий не смогли получить деньги из-за старых долгов.
Ранее директор департамента АПК Зауралья Сергей Пугин сообщал об увеличении объемов господдержки по отдельным направлениям, в частности по льноводству и коноплеводству, о грантовой поддержке и 9-миллиардном долге аграриев региона.