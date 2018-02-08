На шахте в Кемеровской области произошло обрушение. Есть жертвы

00:28 08 февраля 2018 0

В момент обрушения под землей находились 125 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы. По поступившей информации один человек погиб, еще один получил травмы.

В момент обрушения под землей находились 125 человек, из них восемь — непосредственно на аварийном участке, Сейчас все они поднялись на поверхность. На месте происшествия продолжают работу два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО).

В настоящее время работы на шахте приостановлены, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Пострадавшего горняка сейчас поднимают на поверхность, о характере его травм не сообщается.

По факту ЧП на шахте Следственное управление СКР по Кемеровской области начало проверку. Представители ведомства выехали на место, чтобы установить подробности случившегося, сообщает «Интерфакс».

Отметим, шахта «Осинниковская» находится под управлением «Распадской угольной компании», которая управляет другими угольными активами «Южкузбассуголь» и ПАО «Распадская».