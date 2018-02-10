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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:35  10 февраля 2018 13

Спасатели отказались эвакуировать всех подряд россиян в случае войны

Клипарт, разное. Екатеринбург, газ, мчс россии, химзащита, защитный костюм, химическая опасность, химия, газовая атака
Спасатели будут эвакуировать людей из мест, где возможны пожары, затопления и химические загрязненияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае возможного военного конфликта с Россией противник будет использовать высокоточное оружие и диверсионные группы, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС. По сценарию, разработанному спасателями, вероятность применения оружия массового поражения в конфликте, невелика.

В современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели. По оценке экспертов, наибольшую опасность для населения понесут вторичные факторы техногенных аварий, а не последствия от ядерного удара, пишет Nation News.

Спасатели пришли к выводу, что осуществлять эвакуации мирного населения в военное время, следует только из тех зон, где есть риск химического загрязнения, масштабных пожаров и катастрофических затоплений, отмечает РИА «Новости».

Виктор Дорофеев
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