Спасатели отказались эвакуировать всех подряд россиян в случае войны

В случае возможного военного конфликта с Россией противник будет использовать высокоточное оружие и диверсионные группы, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС. По сценарию, разработанному спасателями, вероятность применения оружия массового поражения в конфликте, невелика.
В современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели. По оценке экспертов, наибольшую опасность для населения понесут вторичные факторы техногенных аварий, а не последствия от ядерного удара, пишет Nation News.
Спасатели пришли к выводу, что осуществлять эвакуации мирного населения в военное время, следует только из тех зон, где есть риск химического загрязнения, масштабных пожаров и катастрофических затоплений, отмечает РИА «Новости».