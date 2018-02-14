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Главные новости Челябинской области
17:44  14 февраля 2018 1

Чайка сменил прокуроров в двух городах Южного Урала. ФОТО

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, чайка юрий
Генпрокурор произвел новые назначенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на пятилетний срок новых прокуроров в Аше и Сатке Челябинской области.

Ашинским городским прокурором стал Евгений Разумный. Он проработал в органах прокуратуры более 13 лет, в том числе на должности следователя районной прокуратуры в Магнитогорске, помощника прокурора Правобережного района, а также заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска. Городским прокурором Сатки был назначен Дмитрий Сумский. Его стаж работы составляет более 16 лет, Сумский начинал служить на должности следователя, в последнее время работал заместителем прокурора Советского района Челябинска.

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Евгений Разумный Фото: прокуратура Челябинской области

Как сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, оба прокурора являются семейными людьми и воспитывают несовершеннолетних детей.

Виктор Дорофеев
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