Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на пятилетний срок новых прокуроров в Аше и Сатке Челябинской области.
Ашинским городским прокурором стал Евгений Разумный. Он проработал в органах прокуратуры более 13 лет, в том числе на должности следователя районной прокуратуры в Магнитогорске, помощника прокурора Правобережного района, а также заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска. Городским прокурором Сатки был назначен Дмитрий Сумский. Его стаж работы составляет более 16 лет, Сумский начинал служить на должности следователя, в последнее время работал заместителем прокурора Советского района Челябинска.
Как сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, оба прокурора являются семейными людьми и воспитывают несовершеннолетних детей.