Московского полицейского обвинили в изнасиловании на рабочем месте

00:58 18 февраля 2018 0

Полицейский якобы хотел привлечь свою новую знакомую к ответственности за проституцию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Московская полиция проверяет информацию об изнасиловании девушки сотрудником ОВД «Арбат». Как рассказала пострадавшая, все произошло прямо на рабочем месте правоохранителя.

Полицейский, по предварительным данным, познакомился с жертвой на специальном сайте для знакомств. После встречи он отвез девушку в отдел полиции якобы для составления протокола для привлечения ее к ответственности за проституцию. На деле же он принудил ее там к интимной связи, пишет РЕН ТВ.

По факту обвинений проводится служебная проверка.