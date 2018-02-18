Московского полицейского обвинили в изнасиловании на рабочем месте

Полицейский якобы хотел привлечь свою новую знакомую к ответственности за проституцию
Московская полиция проверяет информацию об изнасиловании девушки сотрудником ОВД «Арбат». Как рассказала пострадавшая, все произошло прямо на рабочем месте правоохранителя.
Полицейский, по предварительным данным, познакомился с жертвой на специальном сайте для знакомств. После встречи он отвез девушку в отдел полиции якобы для составления протокола для привлечения ее к ответственности за проституцию. На деле же он принудил ее там к интимной связи, пишет РЕН ТВ.
По факту обвинений проводится служебная проверка.