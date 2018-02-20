{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:40  20 февраля 2018 2

«Волк в обличье овцы». Цымбалюк-Романовская снялась в откровенной фотосессии. ФОТО

Работы фотохудожника похвалили, но раскритиковали героиню фотосессииЕлена Мартынюк, Instagram

Бывшая супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская удивила общественность фотосессией в обнаженном виде. В Instagram появились снимки, на которых она в полупрозрачной ткани или полностью обнаженная позирует фотохудожнице Елене Мартынюк. Подписчики оценили профессиональность снимков, однако выразили недовольство личностью бывшей жены Джигарханяна.

«„Нежная“ воровка и аферистка!», «Работа хорошая, но объект выбран вами, конечно же, для пиара! Эта психически не очень здоровая особа не вызывает приятных чувств, а одно лишь отвращение!», «Как можно сравнивать эту аферистку с великим Джигарханяном», «Волк в обличье овцы», — написали возмущенные пользователи Instagram. На снимках Цымбалюк-Романовская вызывающе позирует с открытыми плечами.

«Работа хорошая, но объект выбран вами, конечно же, для пиара!», — написали в Instagram фотохудожника
Виталина Цымбалюк-Романовская, Instagram

«Я не слежу за „политикой“, как вы знаете, у меня нет и личных привязанностей, у каждого своя история и Бог нам всем судья. Не мое это дело… Я художник и вот за это я в ответе», — ответила в комментариях Мартынюк.

Ранее в Москве Кунцевский районный суд оставил без изменений решение мирового суда об удовлетворении иска Армена Джигарханяна к бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской о расторжении брака, напоминает «РАПСИ». Артист обвинил экс-супругу в воровстве.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров