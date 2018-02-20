Бывшая супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская удивила общественность фотосессией в обнаженном виде. В Instagram появились снимки, на которых она в полупрозрачной ткани или полностью обнаженная позирует фотохудожнице Елене Мартынюк. Подписчики оценили профессиональность снимков, однако выразили недовольство личностью бывшей жены Джигарханяна.
«„Нежная“ воровка и аферистка!», «Работа хорошая, но объект выбран вами, конечно же, для пиара! Эта психически не очень здоровая особа не вызывает приятных чувств, а одно лишь отвращение!», «Как можно сравнивать эту аферистку с великим Джигарханяном», «Волк в обличье овцы», — написали возмущенные пользователи Instagram. На снимках Цымбалюк-Романовская вызывающе позирует с открытыми плечами.
«Я не слежу за „политикой“, как вы знаете, у меня нет и личных привязанностей, у каждого своя история и Бог нам всем судья. Не мое это дело… Я художник и вот за это я в ответе», — ответила в комментариях Мартынюк.
Ранее в Москве Кунцевский районный суд оставил без изменений решение мирового суда об удовлетворении иска Армена Джигарханяна к бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской о расторжении брака, напоминает «РАПСИ». Артист обвинил экс-супругу в воровстве.