19:40 20 февраля 2018 2

«Волк в обличье овцы». Цымбалюк-Романовская снялась в откровенной фотосессии. ФОТО

Работы фотохудожника похвалили, но раскритиковали героиню фотосессии Елена Мартынюк, Instagram Бывшая супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская удивила общественность фотосессией в обнаженном виде. В Instagram появились снимки, на которых она в полупрозрачной ткани или полностью обнаженная позирует фотохудожнице Елене Мартынюк. Подписчики оценили профессиональность снимков, однако выразили недовольство личностью бывшей жены Джигарханяна. «„Нежная“ воровка и аферистка!», «Работа хорошая, но объект выбран вами, конечно же, для пиара! Эта психически не очень здоровая особа не вызывает приятных чувств, а одно лишь отвращение!», «Как можно сравнивать эту аферистку с великим Джигарханяном», «Волк в обличье овцы», — написали возмущенные пользователи Instagram. На снимках Цымбалюк-Романовская вызывающе позирует с открытыми плечами. «Работа хорошая, но объект выбран вами, конечно же, для пиара!», — написали в Instagram фотохудожника Виталина Цымбалюк-Романовская, Instagram «Я не слежу за „политикой“, как вы знаете, у меня нет и личных привязанностей, у каждого своя история и Бог нам всем судья. Не мое это дело… Я художник и вот за это я в ответе», — ответила в комментариях Мартынюк. Ранее в Москве Кунцевский районный суд оставил без изменений решение мирового суда об удовлетворении иска Армена Джигарханяна к бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской о расторжении брака, напоминает «РАПСИ». Артист обвинил экс-супругу в воровстве.