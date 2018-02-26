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19:03  26 февраля 2018 5

Арестованному за взятки главному налоговику Зауралья так и не нашли замену

Заседание правительства области. Курган, петров алексей
На заседание правительства области отправили и. о. заместителя начальника УФНС Алексея ПетроваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские налоговики в понедельник, 26 февраля, работали без начальника. В УФНС региона так и не дождались официального распоряжения из Москвы о назначении временного руководителя, который заменит арестованного по подозрению в получении взятки Владимира Рыжука.

«Ждем письма (распоряжения) из центрального аппарата, пока никакой официальной информации нет», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в курганском управлении ФНС. Между тем на заседании правительства области налоговиков представлял исполняющий обязанности заместителя начальника УФНС Курганской области Алексей Петров. Однако, по словам источников, близких к ведомству, Петрова не видят в роли врио руководителя. Всего, по данным сайта регионального УФНС, у Рыжука четыре заместителя, в том числе Марат Сагитуллин, Наталья Романенко и Анна Запорожец (в статусе и. о.).

Главный налоговик Курганской области Владимир Рыжук, напомним, был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и полиции 22 февраля при получении взятки от застройщика Владимира Баскаля в 500 тысяч рублей. Ему также вменяют растрату имущества в крупном размере с использованием служебного положения. В итоге ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В субботу, 24 февраля, Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Виновным чиновник себя не признал. Как сообщила «URA.RU» Наталья Иванищева, помощник суда, в понедельник, 26 февраля, апелляционных жалоб на меру пресечения от подозреваемого и его защитника в суд не поступало.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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