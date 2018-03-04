Определен реальный срок жизни iPhone

Средний срок службы смартфона составляет четыре года
Аналитики исследовательской компании Asymco вычислили средний срок работы продукции Apple. Срок службы смартфона у одного пользователя составляет четыре года.
Эксперты посчитали, что за всю свою историю компания Apple продала 2,05 млрд мобильных устройств, сообщает ФБА «Экономика сегодня». При этом количество активных смартфонов на сегодня составляет 1,3 млрд. Путем сложных расчетов аналитики пришли к выводу, что срок службы одного смартфона составляет четыре года.
Ранее Apple выпустила в Австралии серию рекламных роликов iPhone X с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации в главных ролях, писала «Русская планета». Компания предложила снимать на смартфоны однополые свадьбы.