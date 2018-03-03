В России рухнули цены на iPhone 8 Plus

На российском рынке продолжается падение цен на iPhone 8 Plus. За полгода стоимость модели в ряде магазинов снизилась более чем на 20%.
Если в сентябре флагманский смартфон от Apple стоил в среднем 77 тысяч рублей, то на конец февраля цена за модель с 256 гигабайтами встроенной памяти упала до 60 тысяч. Это на 22% ниже рекомендованной розничной цены, отмечает Nation News. По данным специалистов Hi-tech Mail.ru, гаджет подешевел до психологической отметки. При этом падение цен коснулось и флагманских моделей других производителей. Так, снижается и стоимость Galaxy S8/S8+ от Samsung.
Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить три новых модели смартфона до конца 2018 года. Среди них будет iPhone с самым большим экраном по сравнению с предыдущими версиями, обновленный iPhone X и бюджетный вариант гаджета, напоминает RT.