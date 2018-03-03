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03 марта 2018
20:09  03 марта 2018 1

В России рухнули цены на iPhone 8 Plus

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Цены на продукцию Apple стремительно падаютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На российском рынке продолжается падение цен на iPhone 8 Plus. За полгода стоимость модели в ряде магазинов снизилась более чем на 20%.

Если в сентябре флагманский смартфон от Apple стоил в среднем 77 тысяч рублей, то на конец февраля цена за модель с 256 гигабайтами встроенной памяти упала до 60 тысяч. Это на 22% ниже рекомендованной розничной цены, отмечает Nation News. По данным специалистов Hi-tech Mail.ru, гаджет подешевел до психологической отметки. При этом падение цен коснулось и флагманских моделей других производителей. Так, снижается и стоимость Galaxy S8/S8+ от Samsung.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить три новых модели смартфона до конца 2018 года. Среди них будет iPhone с самым большим экраном по сравнению с предыдущими версиями, обновленный iPhone X и бюджетный вариант гаджета, напоминает RT.

Игорь Чукреев
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