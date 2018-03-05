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05 марта 2018
15:37  05 марта 2018 21

Россияне ассоциируют стабильность с именем Путина

Действующий лидер России сумел реализовать запрос общества на покойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Россияне продолжают сохранять запрос на стабильность в обществе. Большая часть граждан ассоциирует это явление с образом действующего президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В ходе пресс-конференции «Социально-политическая стабильность в России 2018-2024: факторы, возможности и риски», которая прошла в понедельник, 5 марта, он отметил, что социологи начали фиксировать запрос россиян на стабильность примерно с 1994 года. Кризис после распада СССР и последующая война в Чечне лишь усиливали желание покоя. Чеснаков подчеркнул, что в понимании россиян стабильность больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.

«Запрос на стабильность, который сложился у граждан, олицетворяется в первую очередь Путиным: больше него о стабильности никто не говорит… Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность», — подчеркнул политолог.

В России 18 марта 2018 года пройдут президентские выборы. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Семен Гринберг
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