Семенович призналась, что напивается и плачет из-за травли в соцсетях

18:51 09 марта 2018 5

Звезду часто критикуют за внешность Анна Семенович, Instagram

Анна Семенович призналась, что ее серьезно задевает критика в Сети. Чаще всего певицу осуждают за недостатки внешности и чрезмерную любовь к редактированию своих фото. Певица рассказала, как она переживает подобные выпады поклонников.

«Что-то меня все же задевает. Я могу даже поплакать. Не стесняюсь этого. Но и в депрессию не впадаю. Если уходить в уныние, то обязательно начнут происходить какие-то неприятные вещи, например, болезни. Поэтому стараюсь не залипать долго в этом состоянии. Поплачу, посижу дома, схожу в караоке. Напьюсь в конце концов… Ну да, я человек и тоже могу это делать, как и все остальные люди. Но я не задерживаюсь долго в негативном настроении, не считаю, что жизнь — это боль. Усилием воли беру себя в руки и говорю: „Аня, все будет хорошо“. И правда: все налаживается. Это реально работает», — цитирует слова Семенович teleprogramma.pro.

Артистка также поделилась планами на будущее. Семенович всерьез задумывается о ребенке: «Я считаю, что у меня вообще все идет прекрасно и в свое время. Я всегда мечтала о том, что первую часть жизни посвящу лично себе». Певица планирует стать мамой в ближайшие 5 лет.

Ранее «URA.RU» уже писало о том, как Семенович шокировала поклонников, придя на концерт в Кремль в чересчур откровенном наряде. Фото певицы, которая пришла «в Кремль — и в трусах», вызвало бурю гневных комментариев в Сети.