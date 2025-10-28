В Ульяновской области после атаки БПЛА проведен штаб по ликвидации ЧС
БПЛА удалось сбить в Ульяновской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Власти Ульяновской области экстренно провели заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новоспасском районе. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС», — написал Русских.
Губернатор также отметил, что по его поручению на место выехал заместитель Владимир Разумков. На территории падения обломков работают экстренные службы.
Как сообщало URA.RU, на подлете к Москве уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Они ликвидированы силами противовоздушной обороны.
Ранее, 18 октября, в Ульяновской области дрон ВСУ атаковал подстанцию. Серьезных разрушений удалось избежать.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
