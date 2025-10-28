В Шереметьево ограничили полеты самолетов
29 октября 2025 в 04:35
Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представить Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
