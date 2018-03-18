Известный актер Жерар Депардье, имеющий гражданство Российской Федерации, проголосовал на президентских выборах. Свой гражданский долг артист исполнил в посольстве России в Париже.
Депардье, отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами он пришел на выборы российского президента, ответил, что отдал голос с чувством патриотизма и любви к России, пишет РИА «Новости». Издание отмечает, что в Париже в настоящее время непогода. Тем не менее артист пришел на избирательный участок в утреннее время в кожаной куртке и темных очках.
В конце февраля Жерар Депардье заявил, что хочет стать гражданином Алжира. По его словам, ранее эта страна была захвачена «неграмотными французами». Он заявил, что скоро будет жить там. В настоящее время артист имеет гражданство России и Бельгии.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).