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18 марта 2018
Главные новости Москвы
16:31  18 марта 2018 0

В Париже Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России. ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Жерар Депардье., депардье жерар
На избирательный участок актер пришел исполненный чувства патриотизмаФото: Luca Ciriani/Flickr
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Известный актер Жерар Депардье, имеющий гражданство Российской Федерации, проголосовал на президентских выборах. Свой гражданский долг артист исполнил в посольстве России в Париже.

Депардье, отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами он пришел на выборы российского президента, ответил, что отдал голос с чувством патриотизма и любви к России, пишет РИА «Новости». Издание отмечает, что в Париже в настоящее время непогода. Тем не менее артист пришел на избирательный участок в утреннее время в кожаной куртке и темных очках.

В конце февраля Жерар Депардье заявил, что хочет стать гражданином Алжира. По его словам, ранее эта страна была захвачена «неграмотными французами». Он заявил, что скоро будет жить там. В настоящее время артист имеет гражданство России и Бельгии.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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