13:51 20 марта 2018 0

«Екатеринбург Арену» протестируют на российских клубах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Официальная церемония открытия Центрального стадиона («Екатеринбург Арена») в уральской столице, где пройдут матчи ЧМ по футболу, запланирована на 15 апреля. Об этом сообщил депутатам екатеринбургской гордумы председатель комитета мэрии по организации значимых международных мероприятий Анна Байчибаева.

В этот день, 15 апреля, на «Екатеринбург Арене» состоится одна из тестовых игр, в рамках которых городские власти будут проверять готовность стадиона к мундиалю. Футбольный клуб «Урал» сыграет с московским «Спартаком». В мэрии ожидают, что все билеты на эту игру будут раскуплены. Также пробные матчи пройдут 1 апреля между «Уралом» и «Рубином» и 6 мая — между «Уралом» и «Анжи».

Байчибаева также пояснила, что сегодня представители ФИФА изменили требования по организации клиентских парковок в Екатеринбурге на время игр чемпионата. Для этих целей не будут задействованы площадь 1905 года, улица 8 Марта, а также территория стадиона «Юность» и ТРЦ «Гринвич». Благодаря этому мэрия будет избавлена от необходимости перекрывать движение по улице 8 Марта, что было бы сопряжено с большими трудностями для горожан.

Директорам средних школ Екатеринбурга направлена рекомендация перенести празднование выпускных вечеров с дней игр ЧМ-2018 на другие даты. Городские чиновники считают, что встреча гуляющих по городу старшеклассников и футбольных фанатов чревата нежелательными конфликтами.

В Екатеринбурге матчи чемпионата мира по футболу пройдут в июне. На Центральном стадионе сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Тренировочная база для участников мундиаля будет располагаться на эльмашевском стадионе «Калининец».