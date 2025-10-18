Яркая комета летит к Земле: как подготовится к появлению недавно открытого небесного тела

Комета приблизится к Земле 21 октября Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0

Одна из наиболее заметных комет текущей осени — C/2025 A6 Lemmon максимально сблизится с Землей 21 октября. По первым заявлениям астрономов, она станет самой яркой кометой осени. Однако позже стало известно, что космическое тело проявило себя ярче, чем предполагалось. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Инженер Михаил Маслов осуществляет регулярные наблюдения за этим небесным телом. Накануне ему вновь удалось зафиксировать комету на снимках. Фотосъемка проводилась в Искитимском районе Новосибирской области, при этом комета находилась невысоко над горизонтом. Яркость кометы сейчас меняется в соответствии с обновленными прогнозами, которые были пересмотрены в сентябре в сторону увеличения. Ожидается, что в конце октября — начале ноября ее видимая звездная величина достигнет отметки в 4m, тогда как в более ранних оценках речь шла о 6-ой звездной величине.

Комета уже не впервые проходит вблизи Солнца. Пик яркости кометы ожидается в период с конца октября по начало ноября 2025 года. Что еще известно о комете C/2025 A6 Lemmon — в материале URA.RU.

История обнаружения кометы

Объект был обнаружен относительно недавно — 3 января текущего года учеными обсерватории Маунт-Леммон (США), что и определило его наименование. Комета относится к числу долгопериодических: ее орбитальный период на данный момент составляет 1 369 лет. Комета в кратчайшие сроки стала одним из главных претендентов на звание самой яркой кометы 2025 года. По оценкам специалистов, ни одно другое небесное тело подобного типа в этом году, вероятно, не сможет сравниться с ней по яркости.

С какой части Земли и когда будет видна комета

Наименьшее расстояние между орбитой кометы и Солнцем будет достигнуто 8 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Согласно расчетам, перигелий — то есть наименьшее расстояние между орбитой кометы и Солнцем — будет достигнут 8 ноября. В этот момент расстояние до светила составит 0,53 астрономической единицы, что примерно соответствует средней дистанции между Землей и Солнцем. Астрономы отмечают, что оптимальный период для наблюдения кометы с территории Северного полушария начался уже в середине октября и завершится примерно 2 ноября. В этот интервал времени комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле на минимальное расстояние, и при благоприятных условиях — на темном безлунном небе вдали от крупных населенных пунктов — она может стать доступна для наблюдения невооруженным глазом. Максимальной яркости комета достигнет, согласно прогнозам, в ночь с 31 октября на 1 ноября.

На астрономических снимках C/2025 A6 Lemmon предстает как яркая зеленая полоса с длинным хвостом. Однако невооруженным глазом наблюдатели, скорее всего, смогут различить лишь тусклый размытый объект, напоминающий звезду с легким ореолом. При использовании бинокля комета будет выглядеть как туманное пятно с более ярким центром и укороченным хвостом, направленным прочь от Солнца.

Эксперты подчеркивают, что упустить возможность наблюдать это небесное явление — значит лишить себя уникального опыта: C/2025 Lemmon возвращается во внутренние области Солнечной системы приблизительно раз в тысячу лет. Таким образом, ни один из ныне живущих не сможет увидеть ее повторно. Если наблюдать комету невооруженным глазом не получится, рекомендуется попытаться запечатлеть ее на фотографии.

Когда комету смогут увидеть россияне

Комета C/2025 Lemmon будет доступна для наблюдений на вечернем небе с 18 октября по 12 ноября. В указанный временной промежуток ее блеск ожидается в пределах 3,8–4,8 звездной величины. Для наблюдателей без специальной оптики комета предстанет в виде тусклого, слегка размытого светила, тогда как с помощью бинокля или небольшого телескопа можно будет различить небольшое дымчатое облако с ярким центром и коротким хвостом, отходящим от Солнца.

Оптимальными днями для наблюдения космического тела с территории России специалисты называют период с 25 по 28 октября. Тогда комета достигнет максимальной яркости и будет располагаться относительно высоко над линией горизонта.

Так, в Москве 27 октября, сразу после захода Солнца и окончания сумерек (около 17:39 по местному времени), комета окажется на высоте примерно 29 градусов над западным горизонтом и будет видна до своего захода около 21:09. В Иркутске в этот же день примерно в 18:18 по местному времени объект будет находиться на высоте порядка 30 градусов над западом и скроется за горизонтом около 21:34. Подобные условия наблюдения ожидаются и в других регионах страны.

Яркость кометы будет постепенно снижаться Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Если по каким-либо причинам не удастся понаблюдать за кометой в указанные даты, рекомендуется попытаться сделать это в ближайшие вечера до или после данного периода. Яркость небесного объекта будет постепенно снижаться, однако комета останется заметной примерно в то же время суток. К 10 ноября максимальная высота над горизонтом после захода Солнца составит около 11–13 градусов в зависимости от региона. В конце октября комету следует искать в созвездии Волопаса, а в начале ноября — ближе к созвездию Змееносца.

Специалисты советуют выбирать для наблюдений площадки с открытым западным горизонтом, свободным от высоких зданий и деревьев, а также находящиеся вдали от источников городской засветки. В таких условиях комета станет заметна уже через несколько минут после заката.

Как увидеть комету: гайд по неделям

14–20 октября

C/2025 Lemmon наблюдается как в вечерние, так и в утренние часы в маловыразительном созвездии Гончих Псов. Вечером комету следует искать над северо-западным горизонтом, к западу от созвездия Большой Медведицы. Утром объект располагается также на северо-западе, но уже севернее Большой Медведицы. 16 октября небесное тело пройдет менее чем в одном градусе от звезды Сердце Карла (звездная величина 2,9).

Параллельно с этим наблюдается активность другой кометы — C/2025 R2 (SWAN). Ее можно найти на юго-западе в районе созвездия Стрельца. Ожидается, что 20 октября ее яркость достигнет шести-семи звездных величин, благодаря чему объект будет доступен для наблюдения в бинокль.

21–27 октября

В начале недели C/2025 Lemmon по-прежнему видна вечером и утром, но уже в созвездии Волопаса. Примерно с 24 октября комета становится исключительно вечерним объектом, переходя в созвездие Змеи.

Максимальной яркости комета достигнет в конце октября - начале ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

21 октября произойдет максимальное сближение кометы с Землей, и в ту же ночь ожидается новолуние. Это один из лучших периодов для наблюдений: комету можно будет найти к северо-западу от Большой Медведицы примерно в 19:00 по местному времени. Кроме того, в ту же ночь ожидается пик активности одного из самых ярких метеорных потоков года — Орионид. Таким образом, наблюдатели смогут совместить поиск кометы с просмотром «падающих звезд».

28 октября — 3 ноября

Комета остается доступной для наблюдения по вечерам: сначала в созвездии Змеи, а около 31 октября перемещается в созвездие Змееносца. Максимальное увеличение яркости прогнозируется на 31 октября — 1 ноября. Комету рекомендуется искать низко над западным горизонтом, ориентируясь на ближайшую яркую звезду Унук-Эльхайя (звездная величина 2,6), расположенную примерно в 9 градусах к западу. В этот же период комета начинает появляться по вечерам и в Южном полушарии.

4–10 ноября

В этот период комета может наблюдаться вечером в созвездии Змееносца. Ее положение с каждым днем смещается все ниже к горизонту, а яркость постепенно уменьшается. Полнолуние ожидается 5 ноября, однако Луна будет находиться на противоположной стороне неба и не помешает наблюдениям. После 9 ноября прогнозируется быстрое снижение яркости кометы.

11–17 ноября