Курганские пользователи социальных сетей сообщают о серии ночных поджогов машин. За текущий месяц в городе ликвидировали возгорание уже двух автомобилей. Еще одно возгорание было зафиксировано два месяца назад.
В группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте» появились фото сгоревшей несколько дней назад иномарки. «15.03.2018 около 23.55 кинули пластмассовую емкость с зажигательной смесью на Тойота Ланд Крузер Прадо по ул. Максима Горького 95. Злоумышленники скрылись по ул. Комсомольская в сторону ул. Советская», — написал автор поста и попросил очевидцев сообщить какую-либо известную им информацию об инциденте. 24 марта на странице группы появилось видео с моментом поджога машины. По мнению курганцев, злоумышленники выбирают для поджога только дорогие автомобили.
На сайте ГУ МЧС России по Курганской области сообщается о другом происшествии: «В 04:13 местного времени 23.03.2018 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Куйбышева в городе Кургане. К месту вызова незамедлительно выехало пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-9. К тушению пожара от МЧС России привлечены 4 человека, 1 единица техники. Пожар локализован в 04:20, ликвидирован в 04:22».
Оперативно прокомментировать системность данных поджогов, по просьбе журналистов «URA.RU», в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области не смогли.