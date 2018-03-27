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27 марта 2018
18:40  27 марта 2018 0

Найдены останки всех погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ

Митинг памяти по погибшим в ТЦ
Найдены все 64 тела погибшихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В ходе поисковых работ под завалами были найдены останки всех 64 человек, числившихся погибшими во время пожара в кемеровским ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявил заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов в ходе оперативного совещания.

«Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в СК», — цитирует Аксенова Life.ru. Как ранее докладывал Владимиру Путину глава МЧС РФ Владимир Пучков, списки погибших составлялись на основании заявлений родственников. По состоянию на 12:00 по Москве, под завалами было найдено 58 тел, напоминает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Тем временем специалистам удалось установить, кто распространял слухи о сотнях погибших во время пожара в торговом центре и якобы имевших место фактах замалчивания властями реального масштаба трагедии. Как оказалось, украинский пранкер Евгений Вольнов, выдавая себя за сотрудника МЧС, звонил в кемеровские морги с требованием зарезервировать 300 мест под трупы, а затем выкладывал записи этих разговоров в Сеть, сообщает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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